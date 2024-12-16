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وزير الخارجية يبحث مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة تعزيز التنسيق المشترك (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة تعزيز التنسيق المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة تعزيز التنسيق المشترك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - عُقد اجتماع افتراضي بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"توم فليتشر"وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الإنسانية الطارئة اليوم الاثنين، للتباحث حول سبل تعزيز التنسيق المشترك فى الملفات الإنسانية والإغاثية فى ظل تعدد الازمات الاقليمية.

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قدم الوزير عبد العاطى التهنئة للمسئول الأممي على توليه منصبه الجديد، وأكد الوزير عبد العاطى على مواصلة دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية لتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات في الشرق الأوسط، منوهًا إلى استمرار مصر فى الاضطلاع بدورها الإنساني بالمنطقة لاسيما مع استضافتها المكتب  الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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أطلع الوزير عبد العاطى المسئول الأممى على جهود مصر فى دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والسودان ولبنان، مستعرضًا نتائج مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذى عقد في القاهرة يوم ٢ ديسمبر. 

وأشاد بنجاح المؤتمر في حشد تعهدات مالية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في القطاع، مؤكدًا على أهمية متابعة وتنفيذ التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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