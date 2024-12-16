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إعلام عبري يزعم: إسرائيل تسعى لإتمام صفقة التبادل قبل نهاية الشهر - أخبار كلمتك

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إعلام عبري يزعم: إسرائيل تسعى لإتمام صفقة التبادل قبل نهاية الشهر - أخبار كلمتك

إعلام عبري يزعم: إسرائيل تسعى لإتمام صفقة التبادل قبل نهاية الشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تعمل على إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لشؤون الأسرى والمحتجزين، لبحث التطورات المتعلقة بهذا الملف.

تأتي هذه التحركات في ظل الضغوط المحلية والدولية المتزايدة لحل أزمة الأسرى بين الجانبين.

فيما أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفا".

وأشار ترامب إلي أنه أجري محادثة وصفها بالـ"جيدة للغاية" مع نتنياهو.

 

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

ضم الضفة الغربية وحل الدولتين

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه في إطار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يستبعد سيناريو ضم الضفة الغربية لإسرائيل، رغم وصفه حدوث ذلك بأنه من غير المرجح.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أريد سلاما طويل الأمد، لا أقول إن ضم الضفة الغربية هو سيناريو محتمل تماما، لكنني أريد سلاما طويل الأمد حتى لا يكون لدينا يوم 7 أكتوبر آخر بعد ثلاث سنوات".

وأضاف أن هناك مسارات مختلفة لحل النزاع، بما في ذلك حل الدولتين، كما أشار إلى أن الوضع في المنطقة ساء مقارنة بولايته الرئاسية الأولى.

وتابع: "عندما تركت منصبي، كانت لدينا إيران، التي لم تكن تشكل تهديدا كبيرا. لم يكن لديهم المال. ولم يمولوا حماس ولم يمولوا حزب الله".

الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا

وكان  ترامب، قد قال ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة تايم حول احتمالات الحرب مع إيران: أي شيء يمكن أن يحدث.

وخلال رده على سؤال حول ما إذا كان سيتخلى عن أوكرانيا، قال ترامب أريد عقد صفقة والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي عدم التخلي عنها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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