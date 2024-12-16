الجولاني يوجه نداء عاجلا إلى الولايات المتحدة والحكومات الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - دعا زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، حكومات غربية مثل حكومة الولايات المتحدة، إلى إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب حتى تتمكن سوريا من إعادة البناء، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال الجولاني: إن إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، سيمكن سوريا من إعادة البناء، وذلك علي حد تعبيره.

شدد الشرع أيضا على أن سوريا بحاجة الآن إلى إعطاء الأولوية لبناء الدولة، وإنشاء المؤسسات العامة التي تخدم جميع السوريين.

وكان الشرع قد بحث الأحد، خلال لقاء جمعه مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، سبل تحديث القرار 2254 في ظل التغيرات السياسية الراهنة في سوريا.

سيطرة الفصائل المسلحة علي سوريا

وأكد الجولاني أن الوضع الجديد يتطلب إعادة النظر في القرار ليواكب التطورات المستجدّة ويعكس الواقع الحالي بشكل أكثر دقة.

كما شدد الشرع على ضرورة تعزيز التعاون الفوري والفعال لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكانت فصائل مسلحة بقيادة الجولاني، قد سيطرت على سوريا بالكامل، خلال الأسابيع الماضية، وأسقطت نظام بشار الأسد.

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