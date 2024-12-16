رويترز: البنك المركزي السوري يحتفظ باحتياطيات نقدية وذهبية محدودة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:15 مساءً - كشفت وكالة "رويترز" أن مصرف سوريا المركزي يمتلك احتياطيات نقدية تبلغ نحو 200 مليون دولار في خزائنه، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن سوريا تحتفظ بنحو 26 طنًا من الذهب كجزء من احتياطياتها، والتي تُقدر قيمتها الحالية بحوالي 2.2 مليار دولار وفقًا لأسعار السوق.

يأتي هذا الكشف وسط استمرار الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد السوري، مما يثير التساؤلات حول قدرة البلاد على إدارة مواردها النقدية والذهب في ظل الأوضاع الراهنة.

ترمب يهدد مجددا بسبب تحرير الرهان، ويؤكد: مفتاح سوريا في تركيا

فيما صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أنه لن يتعامل بلطف إذا لم يتم تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس قبل توليه السلطة مجددًا.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تصريحات إعلامية أن معالجة هذه الأزمة ستكون من أولوياته.

وفيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، أشار ترمب إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يجب أن يكون مستعدًا لعقد صفقة لإنهاء الحرب، معتبرًا أن الوضع بين روسيا وأوكرانيا سيكون أكثر تعقيدًا من أزمات الشرق الأوسط.

وعن الوضع في سوريا، أكد ترمب أن تركيا تمتلك مفتاح الحلول، مشددًا على أهمية دورها في رسم مستقبل الأحداث في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي يُجري تجهيزات واسعة لتعزيز وجوده الطويل الأمد في سوريا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي يجري عملية تجهيز شاملة تهدف إلى تعزيز البقاء لفترة طويلة في سوريا، بما في ذلك منطقة جبل الشيخ.

وتشير هذه الخطوة إلى استعدادات استراتيجية لتعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة والتغيرات الجيوسياسية. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب السوري بشأن هذه التحركات.

الاحتلال يستهدف مدارس النازحين في غزة ووزير الأمن يتحدث عن قرب صفقة تبادل

فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 70% من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المخصصة لإيواء النازحين في قطاع غزة، في تصعيد خطير يندرج ضمن ما وصفته جهات حقوقية بسياسة "القتل المتعمد للمدنيين".

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن يسرائيل كاتس قوله إن "صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمون الصفقة أو الأطراف المعنية.



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