المصري للتأمين ينظم ورشة عمل التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني - أخبار كلمتك

المصري للتأمين ينظم ورشة عمل التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي بين لاتسيو وإنتر ميلان - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي بين لاتسيو وإنتر ميلان - أخبار كلمتك

النيجيرية شيامكا تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

النيجيرية شيامكا تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

رونوين ويليامز أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

رونوين ويليامز أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي على الفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا - أخبار كلمتك

تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي على الفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا - أخبار كلمتك

مازيمبي الكونغولي يتوج بجائزة أفضل ناد كرة قدم للسيدات في أفريقيا - أخبار كلمتك

مازيمبي الكونغولي يتوج بجائزة أفضل ناد كرة قدم للسيدات في أفريقيا - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي وإكرامي أبرز غيابات بيراميدز عن مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي وإكرامي أبرز غيابات بيراميدز عن مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" - أخبار كلمتك

حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" - أخبار كلمتك

سي إن إن: روسيا بدأت انسحابا واسع النطاق من سوريا - أخبار كلمتك

سي إن إن: روسيا بدأت انسحابا واسع النطاق من سوريا - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تصرح بشأن اي ضربة عسكرية جديدة ضدها - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تصرح بشأن اي ضربة عسكرية جديدة ضدها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - سوريا، قال الدكتور عبد القادر عزوز مستشار الحكومة السورية السابق: إن الشعب السوري يخشى من المجهول، ولكن الكل يأمل في رفع الحصار الأمريكي والأوروبي.

حقيقة عودة اللاجئين السوريين الي بلادهم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا يوجد عودة للاجئين السوريين إلى البلاد بشكل ملموس لأنه لا تزال الأوضاع الاقتصادية في سوريا صعبة، والبنى التحتية مدمرة.


الانتقال إلى الشرعية الدستورية في سوريا

وأشار إلى أن جوهر عودة اللاجئين أن تكون الدولة آمنة وطوعية، لافتا إلى أنه يجب على حكومة الإنقاذ الإسراع في الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية.
 

أول تصريح منسوب لـ بشار الأسد بعد سقوط نظامه

من جانبه قال الرئيس السورى السابق بشار الأسد إنه لم يغادر الوطن بشكل مخطط له مسبقًا.

وأضاف الأسد فى أول تصريح منسوب له بعد سقوط نظامه بحسب الشرق الإخبارية على قناتها بواتس آب:"مع تمدد الإرهاب داخل دمشق انتقلت بتنسيق من الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية. عندما وصلت إلى قاعدة حميميم تبين انسحاب القوات من خطوط المواجهة وسقوط آخر مواقع الجيش".

وتابع:" مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في المنطقة وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على التأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد أي في اليوم التالي السقوط دمشق وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

العراق يستنكر قرار إسرائيل بمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق