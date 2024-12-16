مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - سوريا، قال الدكتور عبد القادر عزوز مستشار الحكومة السورية السابق: إن الشعب السوري يخشى من المجهول، ولكن الكل يأمل في رفع الحصار الأمريكي والأوروبي.

حقيقة عودة اللاجئين السوريين الي بلادهم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا يوجد عودة للاجئين السوريين إلى البلاد بشكل ملموس لأنه لا تزال الأوضاع الاقتصادية في سوريا صعبة، والبنى التحتية مدمرة.



الانتقال إلى الشرعية الدستورية في سوريا

وأشار إلى أن جوهر عودة اللاجئين أن تكون الدولة آمنة وطوعية، لافتا إلى أنه يجب على حكومة الإنقاذ الإسراع في الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية.



أول تصريح منسوب لـ بشار الأسد بعد سقوط نظامه

من جانبه قال الرئيس السورى السابق بشار الأسد إنه لم يغادر الوطن بشكل مخطط له مسبقًا.

وأضاف الأسد فى أول تصريح منسوب له بعد سقوط نظامه بحسب الشرق الإخبارية على قناتها بواتس آب:"مع تمدد الإرهاب داخل دمشق انتقلت بتنسيق من الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية. عندما وصلت إلى قاعدة حميميم تبين انسحاب القوات من خطوط المواجهة وسقوط آخر مواقع الجيش".

وتابع:" مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في المنطقة وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على التأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد أي في اليوم التالي السقوط دمشق وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة".

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