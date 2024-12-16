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ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

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ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: إن الأتراك كانوا يرغبون في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك.

وبحسب قناة «الحرة» تابع ترامب: تركيا كانت خلف الاستيلاء "غير الودي" على أراض في سوريا دون خسارة الكثير من الأرواح، لافتا إلي أنها نفذت عملية استيلاء غير ودية عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا.

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب أن تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا.

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وبشأن غزة، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفا".

وأشار ترامب إلي أنه أجري محادثة وصفها بالـ "جيدة للغاية" مع نتنياهو.

إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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