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بعد رفع العلم الأمريكي فوق مدينة كوباني، ما هي عين العرب وأهميتها للفصائل الكردية؟ - أخبار كلمتك

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بعد رفع العلم الأمريكي فوق مدينة كوباني، ما هي عين العرب وأهميتها للفصائل الكردية؟ - أخبار كلمتك

بعد رفع العلم الأمريكي فوق مدينة كوباني، ما هي عين العرب وأهميتها للفصائل الكردية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:10 مساءً -  رفع الأكراد العلم الأمريكي، أمس الأحد،  فوق مبنى المجلس التنفيذي في مدينة كوباني "عين العرب" بشمالي سوريا والتي تعد موطن الفصائل  الكردية.

 

رفع  العلم الأمريكي فوق مدينة كوباني (عين العرب )

 ومنذ سقوط نظام بشار الأسد،  وتشهد  المناطق التي  يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا تطورات سياسية لافتة، في ظل التغيرات التي تشهدها دمشق، حيث أصبح رفع العلم الأمريكي فوق مبنى المجلس التنفيذي في مدينة كوباني (عين العرب) شمالي سوريا الحدث الأبرز في الساحة السياسية السورية.

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 ويُنظر إلى هذه الخطوة، التي قام بها الأكراد في تلك المنطقة، على أنها رسالة قوية تهدف إلى التأكيد على الحفاظ على المكاسب التي حققها الأكراد خلال السنوات الماضية، ولضمان استمرار الدعم الأمريكي في مواجهة التهديدات المتزايدة، خاصة من قبل تركيا.

كيف يرى الأكراد الضمانات الأمريكية بعد سقوط الأسد وأحاديث الجولاني ؟

 وبحسب شبكة “سكاي نيوز”  رفع العلم الأمريكي هو خطوة ضرورية لردع التهديدات التركية المستمرة، وأن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، لعب دورًا حاسمًا في مكافحة تنظيم داعش في المنطقة، وكان له الفضل في حماية المدنيين من الهجمات التركية.

كوباني رمز المقاومة ضد داعش 

مدينة كوباني، التي أصبحت رمزًا للمقاومة ضد داعش، تعتبر هدفًا رئيسيًا للهجوم التركي بسبب دورها البارز في مكافحة الإرهاب".

ويعني  رفع العلم الأمريكي هو جزء من اتفاقات سابقة مع التحالف الدولي، والذي يتضمن ضمان سريان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).


 

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رؤية الأكراد للحل السوري

 على الرغم من أن التصريحات حول الإدارة الذاتية" للأكراد في سوريا قد أثارت انتقادات داخلية ودولية، إلا أن هدف الأكراد ليس المساس بوحدة البلاد، بل السعي لبناء نظام ديمقراطي غير مركزي يعكس التنوع السوري ويضمن حقوق جميع المكونات في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هي جزء من سوريا، كما أن الأكراد ملتزمون بوحدة البلاد، ويأملون في أن يتم تبني الحل السوري من خلال حوار داخلي يضمن التعايش السلمي بين جميع المكونات.

وتشير التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع حول ضرورة تضمين الأكراد في المستقبل السوري تعتبر خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذه التصريحات يجب أن تتحول إلى إجراءات عملية تضمن مشاركة الأكراد في عملية صنع القرار.

 

ما هي مدينة كوباني  الشهيرة بـ عين العرب 

 مدينة  كوباني المعروفة رسميا باسم عين العرب، وهي مدينة موجودة في محافظة حلب في شمال سوريا، والى الجنوب مباشرة من الحدود مع تركيا. 

 بلغ عدد سكان كوباني وفقا للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا CBS إلى 44821 في تعداد عام 2004.

تشكل أغلبية سكانها هم من الأكراد، في حين أن العرب والتركمان تشكل نحو 5٪ من السكان، والأرمن 1٪، وفقا لتقديرات في عام 2013.

قبل الحرب العالمية الأولى، كانت المنطقة مأهولة بالقبائل الكردية للشبه الرحل، هذه القبائل هاجرت تدريجيا من الجهة الشمالية خلال القرن ال19، ودحرت القبائل العربية التي احتلت من قبل المنطقة. 

اقام المهندسين الألمان في المنطقة بين 1912-1913 ووصفوها بأنها المدينة العربية وبأنها “القرية الكردية الصغيرة لحوالي 35 كم إلى الشرق من نهر الفرات” والتي تضم مجموعة صغيرة من مربع أكواخ الطوب اللبن، مع العديد من أسطح القبة.

 وكان القائد المحلي في كوخ ملحوظ لتأسيسها للأبواب على النمط الأوروبي والنوافذ والأرضيات الملموسة لها.

بدأت بلدة الحديثة في التشكل حول محطة القطار التي بنيت في عام 1912 على طول خط السكة الحديد من قبل العمال من بلدة قريبة من سروج،  وكانت محطة القطار جزء من مشروع السكك الحديدية التي أطلقتها الحكومة العثمانية للاتصال مع بغداد برلين، ألمانيا.

فر اللاجئين الأرمن من الإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية وتأسست القرية القادمة إلى محطة القطار في عام 1915، وسرعان ما انضمت إليهم المزيد من الأكراد من المناطق المجاورة.

جاء العديد من الأكراد الذين استقروا في كوباني من بعد فرارهم أو ترحيلهم من المناطق الكردية في تركيا ونتيجة لتمرد الشيخ سعيد بقيادة الكردي في ذلك البلد في عام 1925.

 وبعد ترسيم الحدود مع تركيا على طول خط السكك الحديدية في عام 1921، فقد ترك جزء من المدينة على الجانب الآخر من الحدود، وأدرجت اليوم في منطقة سروج وهناك معبر حدودي. 

وبحلول منتصف القرن ال20، كانت هناك ثلاث من كنائس الأرمن ومدرستين في المدينة، ولكن معظم السكان الأرمن هاجروا إلى الاتحاد السوفياتي في 1960.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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