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يسرائيل كاتس: محورا فيلادلفيا ونتساريم لن يشكلا عائقا أمام إبرام صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

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يسرائيل كاتس: محورا فيلادلفيا ونتساريم لن يشكلا عائقا أمام إبرام صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

يسرائيل كاتس: محورا فيلادلفيا ونتساريم لن يشكلا عائقا أمام إبرام صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:35 مساءً -  نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  يسرائيل كاتس قوله إن محوري فيلادلفيا ونتساريم لن يشكلا عائقا أمام إبرام صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة.

الموقف الإسرائيلي من محوري فيلادلفيا ونتساريم

 كما نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن كاتس قوله إن هناك حوارا مع العديد من الأطراف حول اليوم التالي للحرب في غزة، ولكن بشرط ألا تحكم حركة حماس القطاع.

 ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله “نحن أقرب إلى إبرام صفقة تبادل أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى”.


وزير جيش الاحتلال يؤيد صفقة الأسرى 

 وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي:" أن المختطفين هم الهدف الأول للحرب ونؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين كشف مسئولون إسرائيليون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة "خلال أقل من أسبوعين".

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن اتفاق وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة يمكن أن يكتمل بحلول عيد "الحانوكا"، الذي يبدأ هذا العام مساء 25 ديسمبر الجاري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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