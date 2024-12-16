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وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: منظوماتنا تستعد لعملية ضد إيران - أخبار كلمتك

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وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: منظوماتنا تستعد لعملية ضد إيران - أخبار كلمتك

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: منظوماتنا تستعد لعملية ضد إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:56 مساءً -  قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل جاهزة لعملية عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى ضعف الخيار الدبلوماسي لتسوية الأمور.

 

إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة لإيران 

وقال كاتس: "كل منظوماتنا تستعد لعملية ضد إيران بسبب الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي."

وفي السياق ذاته قال مراد حرفوش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّه بعد انهيار نظام بشّار الأسد استطاع الاحتلال الإسرائيلي تدمير القدرات العسكرية للجيش السوري واحتلال مزيد من الأراضي السورية، موضحا أنّ ما قام به الاحتلال دليل على استمرارية العدوان على الأراضي العربية والسورية.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواقع العسكرية في سوريا

وأضاف «حرفوش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف المواقع العسكرية يوميا، فصلًا عن الإغارة على سلاح الجيش السوري، مشيرا إلى أنّه يريد ضرب الأهداف داخل سوريا، كما أنه يريد إرسال رسائل أنه يستطيع استهداف كل المناطق التي يدعي أنها تشكل تهديد على أمن الاحتلال الإسرائيلي.

رسالة نتنياهو للمنطقة

وتابع: «رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توصيل رسائل داخلية للمجتمع الإسرائيلي أنه مازال يستطيع توفير الأمن والأمان للإسرائيليين وقادر على حماية المجتمع الإسرائيلي وضرب من يهدد الأمن الإسرائيلي».

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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