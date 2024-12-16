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وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لعملية كبرى ضد إيران - أخبار كلمتك

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وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لعملية كبرى ضد إيران - أخبار كلمتك

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لعملية كبرى ضد إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:36 مساءً -  قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن كل المنظومات الإسرائيلية تستعد لعملية ضد إيران بسبب الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي.

 

كاتس يهدد بعملية عسكرية ضد إيران

 وتطرق كاتس خلال إفادة له أمام الكنيست إلى الخطر الذي تشكله إيران وبرنامجها النووي، مهددا بأن كافة أنظمة الدفاع تستعد للتعامل مع إيران.

وردا على سؤال من أحد أعضاء الكنيست، قال كاتس إنه إذا كان من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي، فليكن، لكنه يقدر أن احتمالات ذلك ضئيلة للغاية - وبالتالي تستعد إسرائيل لحل عسكري.

 

من جهة أخرى، قال كاتس "نحن أقرب ما نكون إلى التوصل لاتفاق في غزة. الرهائن هم الهدف الأول للحرب بالنسبة لنا. سنفعل كل شيء لإعادتهم إلى ديارهم، نحن مع الاتفاق، حتى لو كان جزئيا".

وفيما يتعلق بلبنان، قال كاتس إن حزب الله أصدر تعليماته لكل قواته ورجاله المسلحين بالانسحاب إلى ما وراء الليطاني. 

وزعم أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ وقف إطلاق النار "بدون أي تسامح".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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