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وزير جيش الاحتلال: نؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية - أخبار كلمتك

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وزير جيش الاحتلال: نؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية - أخبار كلمتك

وزير جيش الاحتلال: نؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:00 مساءً -  ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله “نحن أقرب إلى إبرام صفقة تبادل أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى”.


وزير جيش الاحتلال يؤيد صفقة الأسرى 

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي:" أن المختطفين هم الهدف الأول للحرب ونؤيد التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين كشف مسئولون إسرائيليون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة "خلال أقل من أسبوعين".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن اتفاق وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة يمكن أن يكتمل بحلول عيد "الحانوكا"، الذي يبدأ هذا العام مساء 25 ديسمبر الجاري.

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل 

لكن وفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن المحادثات تواجه حجر عثرة بشأن عدد الرهائن الذين سيفرج عنهم، إذ تريد حركة حماس إطلاق سراح عدد أقل مما تطالب به إسرائيل التي "ليست على استعداد للتنازل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأحد إنه ناقش مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، جهود إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.

 

وقال نتنياهو إنه تحدث مع ترامب مطولا عن هذا الأمر، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه "خلال محادثة نتنياهو وترامب، أخبر رئيس الوزراء الرئيس المنتخب أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط على المفاوضين للموافقة على إطلاق سراح عدد أكبر بكثير من الرهائن، وأن حماس تعرض حاليا عددا غير مقبول للإفراج عنه ضمن فئة الإنسانية".

كما عقد نتنياهو ليل الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني ​، وقال رئيسا جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) للوزراء إن هناك "استعدادا جديدا من حماس للتوصل إلى اتفاق"، وفقا لموقع "يديعوت أحرونوت" الذي نقل ذلك عن مسؤول إسرائيلي كبير.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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