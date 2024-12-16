عاجل : وصول قيادات كبيرة بالإنتقالي لهذه المحافظة ! - أخبار كلمتك

عاجل : وصول قيادات كبيرة بالإنتقالي لهذه المحافظة ! - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة وصول قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي إلى هذه المحافظة - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة وصول قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي إلى هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وإعادة تسكين العائلات في هذه المنطقة - أخبار كلمتك

مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وإعادة تسكين العائلات في هذه المنطقة - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل  - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل  - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مختبر خلايا السرطان بـ"أكسفورد" - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مختبر خلايا السرطان بـ"أكسفورد" - أخبار كلمتك

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا - أخبار كلمتك

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

روسيا تحذر إسرائيل من ضم مرتفعات الجولان السورية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:20 مساءً -  حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الصادر اليوم الإثنين، إسرائيل من ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

روسيا تحذر إسرائيل من ضم مرتفعات الجولان السورية

 وقالت الخارجية الروسية:"نحذر إسرائيل من ضم مرتفعات الجولان وهذا أمر غير مقبول".

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين،  أنها تدين وتستنكر قرار حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان المحتل.

 

العراق يستنكر خطط إسرائيل في الجولان

 وقالت الخارجية العراقية في بيانها: "موقف العراق الثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها".

كما أكدت أن الجولان أرض سورية محتلة وأن أي إجراءات تهدف لتغيير الوضع القانوني والديمجرافي تعد باطلة.

ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي لموقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الإسرائيلي والعمل لحماية سيادة سوريا.

 

إسرائيل تسعى لمضاعفة عدد سكان الجولان 

 وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة  وافقت بالإجماع  على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار)  للتنمية الديمجرافية للجولان، في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

لمراجعة سياسته بسوريا، الاتحاد الأوروبي يبعث دبلوماسيًّا كبيرًا إلى دمشق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق