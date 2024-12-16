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أكراد سوريا يدعون لاجتماع طارئ في دمشق - أخبار كلمتك

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أكراد سوريا يدعون لاجتماع طارئ في دمشق - أخبار كلمتك

أكراد سوريا يدعون لاجتماع طارئ في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:05 مساءً -  دعت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم، لعقد اجتماع طارئ بمشاركة القوى السياسية السورية في العاصمة دمشق،  بهدف توحيد الرؤى حول المرحلة الانتقالية في سوريا.

 

توحيد الرؤى حول المرحلة الانتقالية في سوريا

 وأكدت الإدارة الذاتية في بيان أن التعاون بين الإدارة الذاتية والإدارة السياسية في دمشق سيكون في مصلحة جميع السوريين، مشددة على أهمية التوافق الوطني كخطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة.

 

كما دعت إلى "توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق السورية"، منوهة في ذات الوقت على ضرورة ضمان عودة المهجرين قسرا في سوريا إلى مناطقهم وإنهاء سياسات التغيير الديموغرافي.

 

من جهته، رحب قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بالبيان الختامي الصادر عن قمة العقبة لوزراء خارجية لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، مشيدًا بالدور العربي الفعّال في دعم الجهود لإخراج سوريا من أزمتها.

 

 وقف العمليات العسكرية على كامل الأراضي السورية 

ودعا عبدي إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية على كامل الأراضي السورية، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لتمهيد الطريق نحو حوار شامل وبنّاء يفضي إلى سلام مستدام.

 

وأشار عبدي إلى أن استقرار سوريا يبدأ بإشراك جميع الأطراف وضمان وحدة أراضيها، بما يضمن تمهيد الطريق نحو عملية سياسية شاملة تؤدي إلى بناء دولة سورية جديدة تمثل جميع مكوناتها.

تأتي هذه الدعوة وسط تحركات إقليمية ودولية متزايدة لدفع العملية السياسية في سوريا، مع تصاعد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الصراع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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