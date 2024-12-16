إغلاق قواعد روسيا في سوريا ضمن شروط هولندا لدعم دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن إغلاق قواعد روسيا في سوريا سيكون ضمن الشروط الأوروبية لدعم دمشق.

هولندا تضع شروطها لدعم دمشق





وأشار فيلدكامب في تصريح إلى أن "رفع العقوبات عن سوريا سيكون مرتبطًا بإطلاق مسار سياسي وضمان حقوق الأقليات"، لافتًا إلى أنه "من السابق لأوانه رفع هيئة تحرير الشام من قوائم العقوبات الأوروبية".

مبعوثة الاتحاد الأوروبي تتوجه إلى دمشق

وكانت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أفادت اليوم بأن "مبعوث الكتلة إلى سوريا سيتوجه إلى دمشق اليوم للتباحث مع القيادة الجديدة للبلاد".

يذكر أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا قررت الاثنين الماضي، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال البشير في تصريح: إن "تكليفنا بتسيير الأعمال هو حتى تاريخ 1 مارس 2025".

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