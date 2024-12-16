نتنياهو يصل المحكمة لبدء الجلسة الثالثة من محاكمته بتهمة الفساد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى قاعة المحكمة المركزية بتل أبيب لبدء الجلسة الثالثة من الإدلاء بشهادته في محاكمته.

الجلسة الثالثة لمحاكمة نتنياهو

والأسبوع الماضي بدأت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم فساد، حيث أدلى بأقواله، وسط أجواء غير تقليدية، شهدت تظاهرات حول قاعة المحكمة.

محاكمة نتنياهو

ووصف الإعلام العبري الجلسة بغير المسبوقة، قانونيًّا وسياسيًّا، حيث يحاكم رئيس وزراء في إسرائيل وهو على رأس عمله بمحاكمة جنائية.

وحضر العديد من الوزراء إلى المحكمة لدعم نتنياهو، منتقدين المحكمة لرفضها عددًا كبيرًا من الطلبات بالتأجيل للدواعي الأمنية الدقيقة، بالذات بعد سقوط النظام السوري والإطاحة برئيسه بشار الأسد، وفق قولهم.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من مبنى المحكمة إلى عزل المستشار القانوني للحكومة، وانضم إليه الوزراء ميري ريجيف، وإيتسك سيلمان، وجولان وشلومو كراي وأعضاء الكنيست سون هار-ماليخ، وفاتوري، وكاتس، وأوخانا وجوتليب.

وقالت الوزيرة ريجيف: "من العار أن يُطلب من رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته وهو يقود إحدى الحروب المعقدة التي تخوضها دولة إسرائيل".

ولم يحضر وزير العدل ليفين إلى المحكمة، لكنه نشر رسالة دعم لرئيس الوزراء قال فيها: من الصعب عدم الشعور بإحساس قوي بالظلم هذا الصباح في ضوء الإجراءات المستمرة منذ سنوات ضد رئيس الوزراء نتنياهو، والإصرار على وجوده على وجه التحديد في هذه الأيام التي يقع فيها الكثير من المسؤوليات على عاتقه.

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