الملك عبد الله يغادر الأردن متوجهًا إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إلى مصر، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

العاهل الأردني يتوجه إلى مصر

وتأتي تلك الزيارة في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة خاصة الملف السوري، حيث تتفق الرؤية المصرية والأردنية على وحدة سوريا.

وبالأمس الأحد التقى العاهل الأردني، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لبحث مستجدات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وحمَّل الملك عبد الله الثاني - وفقًا لبيان الديوان الملكي - الأمير خالد تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده السعودي.

وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء على وحدة الأراضي السورية، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي وقت سابق قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ«أبومحمد الجولاني»: إن المعارضة السورية لم تتلق أي دعم دولي في معركتها ضد نظام الرئيس الأسبق بشار الأسد.

خوض المعركة ضد نظام الأسد

وأكد الجولاني، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن المعارضة لم يشجعها أحد على خوض المعركة ضد نظام الأسد، مشيرًا إلى أن كل الأسلحة التي استخدمتها في القتال هي تصنيع محلي.

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