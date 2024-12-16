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جيش الاحتلال يطالب أهالي قرى الجولان بتسليم أسلحتهم - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يطالب أهالي قرى الجولان بتسليم أسلحتهم - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يطالب أهالي قرى الجولان بتسليم أسلحتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - طالب  جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي القرى التي دخلها  أمس الاحد،  في الجولان  المحتل بتسليم أسلحتهم.

ويأتي هذا الطلب في سياق التصعيد المستمر في المنطقة، حيث تسببت التحركات العسكرية الإسرائيلية في حالة من التوتر والخوف بين سكان القرى المستهدفة، خاصة في بلدة الحرية التي سيطر عليها  جيش الاحتلال  الإسرائيلي.

 حالة من الذعر تسود في الجولان


وأشار تلفزيون سوريا، إلى أن حالة من الذعر تسود البلدة، مع توقف العملية التعليمية وتعليق الأنشطة اليومية، وسط مخاوف من تصاعد الانتهاكات.

 

وتعد هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في سياسة  اسرائيل تجاه أهالي الجولان، الذين يواجهون ظروفًا قاسية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المستمرة.

مخاوف من تداعيات اكبر علي السكان


يذكر أن مناطق الجولان تشهد توترات متصاعدة، مع تحركات عسكرية مكثفة لجيش الاحتلال  الإسرائيلي؛ ما يثير مخاوف من تداعيات أكبر على سكان المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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