100 ألف ريال إيرادات الهوى سلطان في السعودية - أخبار كلمتك

100 ألف ريال إيرادات الهوى سلطان في السعودية - أخبار كلمتك

طارق صالح يشارك مملكة البحرين هذه المناسبة اليوم - أخبار كلمتك

طارق صالح يشارك مملكة البحرين هذه المناسبة اليوم - أخبار كلمتك

حزب الجيل يحذر من مخططات الفوضى الخلاقة ويؤكد دعمه للقيادة السياسية - أخبار كلمتك

حزب الجيل يحذر من مخططات الفوضى الخلاقة ويؤكد دعمه للقيادة السياسية - أخبار كلمتك

كلية الإعلام بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول «صحافة الموبايل» - أخبار كلمتك

كلية الإعلام بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول «صحافة الموبايل» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - بـ1.65 مليار دولار.. كامل الوزير يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - بـ1.65 مليار دولار.. كامل الوزير يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة - أخبار كلمتك

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

صلاح وهالاند يتقاسمان الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

صلاح وهالاند يتقاسمان الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

كولر يبدأ دراسة شباب بلوزداد بالفيديو استعدادًا لصدام أفريقيا - أخبار كلمتك

كولر يبدأ دراسة شباب بلوزداد بالفيديو استعدادًا لصدام أفريقيا - أخبار كلمتك

جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

استنفار أمني في تل أبيب بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استنفار أمني في تل أبيب بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة - أخبار كلمتك

استنفار أمني في تل أبيب بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - ذكرت قناة 12 العبرية أن الشرطة الإسرائيلية عثرت  اليوم الاثنين على قنبلة في مدينة تل أبيب ، حيث تم استدعاء فرق متخصصة للتعامل مع الموقف.

 العثور علي قنبلة في تل أبيب 

وأوضحت القناة أن عناصر الشرطة فرضوا طوقًا أمنيًّا حول المنطقة، في محاولة لتفكيك القنبلة وتأمين الموقع، فيما تم إخلاء السكان القريبين كإجراء احترازي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن وضع القنبلة أو الدوافع وراء هذا العمل.

 توترات أمنية تشهدها إسرائيل

وتأتي هذه الحادثة وسط توترات أمنية تشهدها إسرائيل، مع تزايد المخاوف من تهديدات داخلية وخارجية.

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل إضافية حول الحادثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مسئولون إسرائيليون: اتفاق غزة ممكن خلال أقل من أسبوعين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق