العراق يستنكر قرار إسرائيل بمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها تدين وتستنكر قرار حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان المحتل.

العراق يستنكر خطط إسرائيل في الجولان

وقالت الخارجية العراقية في بيانها: "موقف العراق الثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها".

كما أكدت أن الجولان أرض سورية محتلة وأن أي إجراءات تهدف لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي تعد باطلة.

السعودية وقطر تدينان قرار إسرائيل توسيع الاستيطان في الجولان

ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي لموقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الإسرائيلي والعمل لحماية سيادة سوريا.

إسرائيل تسعى لمضاعفة عدد سكان الجولان

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديمغرافية للجولان… في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".

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