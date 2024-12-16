100 ألف ريال إيرادات الهوى سلطان في السعودية - أخبار كلمتك

100 ألف ريال إيرادات الهوى سلطان في السعودية - أخبار كلمتك

طارق صالح يشارك مملكة البحرين هذه المناسبة اليوم - أخبار كلمتك

طارق صالح يشارك مملكة البحرين هذه المناسبة اليوم - أخبار كلمتك

حزب الجيل يحذر من مخططات الفوضى الخلاقة ويؤكد دعمه للقيادة السياسية - أخبار كلمتك

حزب الجيل يحذر من مخططات الفوضى الخلاقة ويؤكد دعمه للقيادة السياسية - أخبار كلمتك

كلية الإعلام بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول «صحافة الموبايل» - أخبار كلمتك

كلية الإعلام بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول «صحافة الموبايل» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - بـ1.65 مليار دولار.. كامل الوزير يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - بـ1.65 مليار دولار.. كامل الوزير يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة - أخبار كلمتك

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

صلاح وهالاند يتقاسمان الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

صلاح وهالاند يتقاسمان الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

كولر يبدأ دراسة شباب بلوزداد بالفيديو استعدادًا لصدام أفريقيا - أخبار كلمتك

كولر يبدأ دراسة شباب بلوزداد بالفيديو استعدادًا لصدام أفريقيا - أخبار كلمتك

جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

المبعوث الأممي إلى سوريا: نأمل في نهاية سريعة للعقوبات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المبعوث الأممي إلى سوريا: نأمل في نهاية سريعة للعقوبات - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي إلى سوريا: نأمل في نهاية سريعة للعقوبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات على سوريا من أجل ان تتضافر الجهود لبناء البلاد.

المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو الى رفع العقوبات عنها

وشدد بيدرسون  على أن التغيير السياسي في سوريا سيقوم به السوريون أنفسهم، داعيا إلى التعاون بين السوريين من أجل تخطي هذه المرحلة

ودعا بيدرسون من دمشق التي يزورها للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، قائلا إنه يجب أن نرى عدالة ناجزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان أن يكون ذلك عبر نظام قضائي ذي مصداقية وأن لا تكون هناك أي أعمال انتقام.

تحديات كبيرة تواجه سوريا خلال الفترة الأخيرة 

وذكر أن من بين التحديات التي تواجهها سوريا، إعادة تشغيل المؤسسات وتفعيلها وتوفير الخدمات وسيادة القانون والأمن، وهي أمور هامة للغاية.

txt

المبعوث الأممي إلى سوريا يصل إلى دمشق في أول زيارة له بعد سقوط الأسد

وأضاف: كلنا نعلم أن سوريا تمر بأزمة إنسانية كبرى وعلينا ضمان توفير مساعدات إضافية وبشكل فوري للشعب في سوريا وللاجئين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

استنفار أمني في تل أبيب بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق