أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

جماهير مانشستر سيتي تهاجم ايدرسون وتطالب برحيله - أخبار كلمتك

جماهير مانشستر سيتي تهاجم ايدرسون وتطالب برحيله - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers Doomsda - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers Doomsda - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

بالصور .. تساقط أمطار خفيفة على مدينة عدن - أخبار كلمتك

بالصور .. تساقط أمطار خفيفة على مدينة عدن - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:44 صباحاً - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتراض مسيّرة أُطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له رصدت المسيّرة أثناء توجهها نحو الأجواء الإسرائيلية، حيث تم التعامل معها بنجاح.

وأشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن المسيّرة تم إطلاقها على ما يبدو ضمن محاولات الحوثيين استهداف مصالح إسرائيلية في المنطقة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي في ظل الهجمات التي تشنها  الحوثي لا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تحذيرات من مخاطر استخدام الطائرات المسيّرة من قبل أطراف إقليمية لشن هجمات عابرة للحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق