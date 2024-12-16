جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:44 صباحاً - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتراض مسيّرة أُطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له رصدت المسيّرة أثناء توجهها نحو الأجواء الإسرائيلية، حيث تم التعامل معها بنجاح.

وأشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن المسيّرة تم إطلاقها على ما يبدو ضمن محاولات الحوثيين استهداف مصالح إسرائيلية في المنطقة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي في ظل الهجمات التي تشنها الحوثي لا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تحذيرات من مخاطر استخدام الطائرات المسيّرة من قبل أطراف إقليمية لشن هجمات عابرة للحدود.

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