زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:20 صباحاً - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

أفاد بذلك مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر، موضحا أن الزلزال وقع الساعة 01:09 بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان على بعد 3 كيلو متر شمال الزبوجة بولاية الشلف على ساحل البحر المتوسط.

— Houda (@HoudaOnX) https://twitter.com/HoudaOnX/status/1868488982998442388?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائرية أنه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.