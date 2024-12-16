موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

مسئولون إسرائيليون: اتفاق غزة ممكن خلال أقل من أسبوعين - أخبار كلمتك

مسئولون إسرائيليون: اتفاق غزة ممكن خلال أقل من أسبوعين - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة بالبورصة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة بالبورصة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس - أخبار كلمتك

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية اليوم - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية اليوم - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر (فيديو) - أخبار كلمتك

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:20 صباحاً - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

أفاد بذلك مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر، موضحا أن الزلزال وقع الساعة 01:09 بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان على بعد 3 كيلو متر شمال الزبوجة بولاية الشلف على ساحل البحر المتوسط.

— Houda (@HoudaOnX) https://twitter.com/HoudaOnX/status/1868488982998442388?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائرية أنه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد محاولته فرض الأحكام العرفية، استدعاء رئيس كوريا الجنوبية للتحقيق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق