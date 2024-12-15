أزمة جديدة تهدد العراقيين وسط مخاوف من عمليات نزوح واسعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:57 مساءً - يشهد العراق أزمة مياه شديدة، وأصبحت من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في السنوات الأخيرة ولها تأثيرات واسعة على القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المياه الصالحة للشرب.

أزمة جديدة تهدد العراق

وأثارت أزمة المياه في العراق مخاوف حقيقية بشأن الأمن المائي في البلاد وازدادت الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية في ظل انخفاض مناسيب المياه وبما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السكان والحفاظ على هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة، ومنعا لحدوث عمليات نزوح واسعة.

وقال الخبير في الشأن الزراعي عادل المختار إن "أزمة المياه في العراق بدأت في عام 2018، عند اكتمال بناء سد "إليسو" التركي ما جعل الأزمة تشتد في العراق لأن الإطلاقات المائية من تركيا للعراق قبل إنشاء السد التركي، كانت تصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب سنويا".

وبحسب تقرير نشره موقع السومرية نيوز العراقي فإنه لا تتجاوز هذه الإطلاقات حاليا 40 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 300 متر مكعب في الثانية،سيما على حوض نهر دجلة، كما أن وضع نهر الفرات متدهور منذ سنوات عديدة ويشهد حالة خطيرة تتعلق بنقص الإطلاقات بشكل ملحوظ.

وتعود أزمة المياه في العراق إلى أسباب أساسية تتضمن تأثيرات التغيّر المناخي الذي خلف أزمة دولية تعصف بدول العالم، والعراق من الدول التي تشهد قلة في الأمطار، لذلك يُعد العراق خامس أكبر دولة متضررة من الجفاف في العالم.

انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع

إضافة إلى انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع إلى أقل من 300 متر مكعب في الثانية بينما كانت سابقا تزيد عن 600 متر مكعب في الثانية، كما أن سوء إدارة الموارد المائية يعتبر أحد أهم أسباب الأزمة التي تشهدها البلاد، بسبب هفوات في السياسة المائية والزراعية.

ويرافق هذه الأسباب، عملية التوسع الزراعي غير المنتظم، وارتفاع مستوى تلوث المياه بسبب تصريف النفايات الصناعية إلى الأنهار، ما قلّل من صلاحيتها للاستخدام، فضلا عن قطع إيران نحو 42 نهرا ورافدا تساهم بنحو 12 بالمئة من إطلاقات العراق المائية، وبات العراق يعتمد بشكل كبير على الأمطار في الزراعة.

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