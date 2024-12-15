حكومة غزة: جيش الاحتلال اغتال 5 رؤساء بلديات وارتكب مجازر ضد الأطقم الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:57 مساءً - كشف مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مجازر متتالية ضد الطواقم الطبية.

مجزرة مخيم النصيرات

وأكد الاعلام الحكومي بغزة: أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال اليومين الماضيين مجزرة بمخيم النصيرات راح ضحيتها 43 شهيدا، لافتًا إلي أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي اشتد ضد المدنيين والصحفيين وطواقم الدفاع المدني.

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اغتيال 5 ؤساء بلديات في غزة

وأشار إلي اغتيال الاحتلال الإسرائيلي 5 رؤساء بلديات في قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و135 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44,976 شهيدا و106,759 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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