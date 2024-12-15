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حكومة غزة: جيش الاحتلال اغتال 5 رؤساء بلديات وارتكب مجازر ضد الأطقم الطبية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:57 مساءً - كشف مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مجازر متتالية ضد الطواقم الطبية.

 

مجزرة مخيم النصيرات

وأكد الاعلام الحكومي بغزة: أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال اليومين الماضيين مجزرة بمخيم النصيرات راح ضحيتها 43 شهيدا، لافتًا إلي أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي اشتد ضد المدنيين والصحفيين وطواقم الدفاع المدني.

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اغتيال 5 ؤساء بلديات في غزة

وأشار إلي اغتيال الاحتلال الإسرائيلي 5 رؤساء بلديات في قطاع غزة.
 

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و135 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44,976 شهيدا و106,759 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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