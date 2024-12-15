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إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

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إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:17 مساءً - وصف رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن بـالمؤسف، رافضا الاتهامات الإسرائيلية لإيرلندا بمعاداة سياستها.

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن

وكتب هاريس على حسابه في منصة "X": "هذا قرار مؤسف للغاية من قبل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وأرفض تماما الإدعاء بأن إيرلندا معادية لإسرائيل إيرلندا تؤيد السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

اغلاق السفارة في ايرلندا

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق السفارة في إيرلندا بسبب "سياستها المعادية لإسرائيل".

ويأتي إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، على خلفية قرار إيرلندا الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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