جمهور الأبيض في رسالة لـ جوميز: "يرحل من يرحل ويبقى الزمالك" - أخبار كلمتك

جمهور الأبيض في رسالة لـ جوميز: "يرحل من يرحل ويبقى الزمالك" - أخبار كلمتك

مان سيتي يتقدم على اليونايتد 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مان سيتي يتقدم على اليونايتد 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حسام عبد المجيد يحتفل بوصوله للمباراة رقم 100 مع الزمالك - أخبار كلمتك

حسام عبد المجيد يحتفل بوصوله للمباراة رقم 100 مع الزمالك - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، زيزو يسجل هدف الزمالك الأول في شباك المصري - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، زيزو يسجل هدف الزمالك الأول في شباك المصري - أخبار كلمتك

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مسئول بالأمم المتحدة يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بعد اعتدائها على سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مسئول بالأمم المتحدة يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بعد اعتدائها على سوريا - أخبار كلمتك

مسئول بالأمم المتحدة يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بعد اعتدائها على سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - قال جورج كاتروجالوس مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي: إن هناك مناقشات مع العديد من الدول حول مستقبل سوريا، لافتًا إلي أن إسرائيل شنت مئات الضربات على سوريا في انتهاك واضح للقانون الدولي.

 

مصير الشعب السوري 

وطالب خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على سوريا، مؤكدًا على أن الشعب السوري وحده هو من يقرر مصير بلده وسيكون له الكلمة في اختيار مستقبله.


الممارسات الإسرائيلية

وتابع: يجب ألا نسمح للإجراءات الإسرائيلية الأحادية بأن تشكل سياق القانون الدولي، والممارسات الإسرائيلية الأحادية مؤسفة للغاية ونرفضها تماما.

 

فرض عقوبات على إسرائيل

وواصل: نطالب برفع العقوبات عن سوريا وعلى المجتمع الدولي دعم الشعب السوري من أجل إعادة الإصلاح، ويجب فرض عقوبات على إسرائيل ووقف دعمها بالأسلحة.

المبعوث الأممي إلى سوريا يصل إلى دمشق في أول زيارة له بعد سقوط الأسد

الاحتلال يزعم عدم التخطيط للتدخل في سوريا

الانتهاكات الإسرائيلية وتهديدها للأمم المتحدة

وشدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد الأمم المتحدة، والمدنيون هم ضحايا الهجمات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تركيا تكشف أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم خلال 5 أيام - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق