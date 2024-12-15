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حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان تصل إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان تصل إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان تصل إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" مساء اليوم الأحد، بأن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" وصلت إلى الشرق الأوسط.

حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تصل إلى الشرق الأوسط

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس": "في 14 ديسمبر وصلت مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت: "تنتشر المجموعة لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

وفي نهاية سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن إبحار حاملة الطائرات"يو إس إس هاري ترومان" إلى شرق المتوسط على رأس مجموعة هجومية للانتشار المخطط له.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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