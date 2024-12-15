حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان تصل إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" مساء اليوم الأحد، بأن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" وصلت إلى الشرق الأوسط.

حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تصل إلى الشرق الأوسط

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس": "في 14 ديسمبر وصلت مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت: "تنتشر المجموعة لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

وفي نهاية سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن إبحار حاملة الطائرات"يو إس إس هاري ترومان" إلى شرق المتوسط على رأس مجموعة هجومية للانتشار المخطط له.

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