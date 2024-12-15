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محلل سياسي يكشف خطة نتنياهو في المنطقة بعد إسقاط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

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محلل سياسي يكشف خطة نتنياهو في المنطقة بعد إسقاط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف خطة نتنياهو في المنطقة بعد إسقاط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - قال مراد حرفوش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّه بعد انهيار نظام بشّار الأسد استطاع الاحتلال الإسرائيلي تدمير القدرات العسكرية للجيش السوري واحتلال مزيد من الأراضي السورية، موضحا أنّ ما قام به الاحتلال دليل على استمرارية العدوان على الأراضي العربية والسورية.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواقع العسكرية في سوريا

وأضاف «حرفوش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف المواقع العسكرية يوميا، فصلًا عن الإغارة على سلاح الجيش السوري، مشيرا إلى أنّه يريد ضرب الأهداف داخل سوريا، كما أنه يريد إرسال رسائل أنه يستطيع استهداف كل المناطق التي يدعي أنها تشكل تهديد على أمن الاحتلال الإسرائيلي.

 

رسالة نتنياهو للمنطقة

وتابع: «رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توصيل رسائل داخلية للمجتمع الإسرائيلي أنه مازال يستطيع توفير الأمن والأمان للإسرائيليين وقادر على حماية المجتمع الإسرائيلي وضرب من يهدد الأمن الإسرائيلي».

إعادة رسم الشرق الأوسط

وواصل: «نتنياهو تحدث مرارا وتكرارا بمساعيه عن إعادة رسم الشرق الأوسط وأنه يريد إعادة هيبة الاحتلال الإسرائيلي وقدرات دولته».

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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