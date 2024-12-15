الاحتلال: نفذنا أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بلبنان على مدار 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم الأحد،إنه نفذ أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بجنوب لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وزعم في البيان بأن قواته تمكنت من القضاء على مخربين وتدمير بنى عسكرية عديدة.

وفي التفاصيل، ذكر الجيش أن قوات "الفرقة 98" بما فيها فرق القتال اللوائية التابعة "للواء 7" ولواء "الكوماندوز" ولواء المظليين، نفذت عدة عمليات عسكرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان وهي كفركلا، العديسة، رب الثلاثين، مركبة، الطيبة والخيام.

وأوضح أن "الفرقة 98" عملت خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الخيام ضد أهداف عسكرية باعتبارها بلدة استخدمها حزب الله كمعقل محوري حيث أطلقت منها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تعمل قوات الفرقة في جنوب لبنان ملتزمة بشروط التفاهمات بين إسرائيل ولبنان بغية منع انتشار حزب الله وكشف وسائل قتالية وبنى عسكرية وإزالة التهديدات لإسرائيل.

وأكد أن "الفرقة 98" تستعد لمواصلة الأنشطة في مختلف الجبهات، فيما تواصل قوات إضافية تابعة للجيش العمل في جنوب لبنان.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا توضيحية ومقاطع فيديو وثقت نشاط قوات "الفرقة 98" في منطقة الخيام والأسلحة والوسائل القتالية التي عثر عليها.

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