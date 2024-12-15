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الاحتلال: نفذنا أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بلبنان على مدار 3 أشهر - أخبار كلمتك

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الاحتلال: نفذنا أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بلبنان على مدار 3 أشهر - أخبار كلمتك

الاحتلال: نفذنا أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بلبنان على مدار 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم الأحد،إنه نفذ أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بجنوب لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وزعم في البيان بأن قواته تمكنت من القضاء على مخربين وتدمير بنى عسكرية عديدة.

وفي التفاصيل، ذكر الجيش أن قوات "الفرقة 98" بما فيها فرق القتال اللوائية التابعة "للواء 7" ولواء "الكوماندوز" ولواء المظليين، نفذت عدة عمليات عسكرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان وهي كفركلا، العديسة، رب الثلاثين، مركبة، الطيبة والخيام.

وأوضح أن "الفرقة 98" عملت خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الخيام ضد أهداف عسكرية باعتبارها بلدة استخدمها حزب الله كمعقل محوري حيث أطلقت منها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تعمل قوات الفرقة في جنوب لبنان ملتزمة بشروط التفاهمات بين إسرائيل ولبنان بغية منع انتشار حزب الله وكشف وسائل قتالية وبنى عسكرية وإزالة التهديدات لإسرائيل.

وأكد أن "الفرقة 98" تستعد لمواصلة الأنشطة في مختلف الجبهات، فيما تواصل قوات إضافية تابعة للجيش العمل في جنوب لبنان.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا توضيحية ومقاطع فيديو وثقت نشاط قوات "الفرقة 98" في منطقة الخيام والأسلحة والوسائل القتالية التي عثر عليها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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