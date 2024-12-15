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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه الكويتي والمغربي تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان،  اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في سوريا مع وزيري خارجية الكويت، عبد الله علي اليحيا، والمغرب ناصر بوريطة.

عبد الله بن زايد يبحث تطورات سوريا مع وزيري خارجية الكويت والمغرب

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن عبدالله بن زايد تطرق خلال اتصال هاتفي مع اليحيا، إلى أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة شعبها.

أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي

وفي اتصال مع وزير الخارجية المغربي، أكد عبد الله بن زايد أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وصون أمن واستقرار شعبها وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار، بحسب "وام".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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