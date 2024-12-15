سفير تركيا بالقاهرة يلمح لإمكانية حدوث اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - قال السفير صالح موطلو شن : إنه في الفترة الجديدة، مع انفتاح سوريا على كل النقل البري والنقل بالسكك الحديدية وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، فإن إمكانية إقامة اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر يمكن أن تحدث.
زار سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، شركة تاتاري مصر للمنسوجات بمنطقة العبور.
شركة تركية من أصول سورية في مصر
شركة تاتاري-مصر تعمل في الأصل في حلب، ونقلت عملياتها إلى محافظة كهرمان مرعش التركية في أعقاب الحرب الأهلية في سوريا.
ونشأ أبناء عائلة تاتاري في تركيا، بعد الهجرة القسرية إلى تركيا، ويعرفون أنفسهم على أنهم أتراك من أصل سوري.
وبعد زلزال كهرمان مرعش عام 2023، قامت العائلة بنقل أحد مصانعها إلى مصر، ولا يزال هذا المصنع يواصل عملياته بنجاح في منطقة العبور.
كما قام السفير صالح موطلو شن بتفقد أقسام الصباغة والنسيج بالمصنع الذي يعمل في مجال الملابس الجاهزة، وذكر أن المصنع يعمل به 1200 عامل مصري.
وأضاف السفير شن إن المصنع يعمل به العديد من المديرين والمهندسين والحرفيين الأتراك، وبفضل الجودة العالية التي حققها بمساهمة المهندسين والعمال المصريين، أصبح المصنع ينتج الآن لعلامات تجارية رائدة عالميًا مثل فيرساتشي إضافة إلى شركات تركية مثل LC Waikiki .
وأوضح مسئولو المصنع أن طاقة المصنع الإجمالية هي القصوى حتى مايو 2025 بسبب الطلبات التي تلقوها من جميع أنحاء العالم، وأنهم لم يتمكنوا من قبول طلبات جديدة.
وذكر السفير صالح موطلو شن، في كلمته خلال التصريحات التي أدلي بها أن شركة تاتاري تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وسوريا ومصر، وأضاف أن العديد من رواد الأعمال السوريين مثل تاتاري، الذين جاءوا من سوريا إلى مصر، قدموا مساهمات كبيرة للاقتصاد المصري، وكانوا محل تقدير من قبل المجتمع.
وأشار السفير شن : إن حقبة جديدة قد بدأت في سوريا، موضحا أنه يعتقد أن شركات مثل تاتاري ستقدم مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية وإعادة التوظيف في وطنها في هذه الحقبة الجديدة.
وفي السياق، فإن هؤلاء رواد الأعمال، وهم من أصول سورية، ولهم علاقات مع تركيا ومصر، ويتحدثون اللغتين التركية والعربية بطلاقة، لديهم تعاون قوي في مختلف مجالات الاستثمار، وخاصة النقل والتجارة، في إطار التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وتمتلك شركة تاتاري حاليًا مصانع في حلب وسوريا وتركيا ومصر، ومن المتوقع أن تتوسع أنشطتها خلال الفترة المقبلة.
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