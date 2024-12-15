سفير تركيا بالقاهرة يلمح لإمكانية حدوث اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - قال السفير صالح موطلو شن : إنه في الفترة الجديدة، مع انفتاح سوريا على كل النقل البري والنقل بالسكك الحديدية وخطوط أنابيب ‏النفط والغاز الطبيعي، فإن إمكانية إقامة اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر يمكن أن تحدث‎.‎

زار سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، شركة تاتاري مصر للمنسوجات بمنطقة العبور.

شركة تركية من أصول سورية في مصر

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شركة تاتاري-مصر تعمل في الأصل في حلب، ونقلت عملياتها إلى محافظة كهرمان مرعش التركية في أعقاب الحرب الأهلية في ‏سوريا‎.

‎‏ ونشأ أبناء عائلة تاتاري في تركيا، بعد الهجرة القسرية إلى تركيا، ويعرفون أنفسهم على أنهم أتراك من أصل سوري‎.‎



وبعد زلزال كهرمان مرعش عام 2023، قامت العائلة بنقل أحد مصانعها إلى مصر، ولا يزال هذا المصنع يواصل عملياته بنجاح في ‏منطقة العبور‎.

‎‏كما قام السفير صالح موطلو شن بتفقد أقسام الصباغة والنسيج بالمصنع الذي يعمل في مجال الملابس الجاهزة، وذكر ‏أن المصنع يعمل به 1200 عامل مصري.‏

وأضاف السفير شن إن المصنع يعمل به العديد من المديرين والمهندسين والحرفيين الأتراك، وبفضل الجودة العالية التي حققها ‏بمساهمة المهندسين والعمال المصريين، أصبح المصنع ينتج الآن لعلامات تجارية رائدة عالميًا مثل فيرساتشي إضافة إلى شركات ‏تركية مثل ‏‎ LC Waikiki ‎‏. ‏



وأوضح مسئولو المصنع أن طاقة المصنع الإجمالية هي القصوى حتى مايو ‏‏2025 بسبب الطلبات التي تلقوها من جميع أنحاء العالم، وأنهم لم يتمكنوا من قبول طلبات جديدة. ‏



وذكر السفير صالح موطلو شن، في كلمته خلال التصريحات التي أدلي بها أن شركة تاتاري تعد مثالا للتعاون ‏الاقتصادي والتجاري بين تركيا وسوريا ومصر، وأضاف أن العديد من رواد الأعمال السوريين مثل تاتاري، الذين جاءوا من سوريا ‏إلى مصر، قدموا مساهمات كبيرة للاقتصاد المصري، وكانوا محل تقدير من قبل المجتمع. ‏



‏ وأشار السفير شن : إن حقبة جديدة قد بدأت في سوريا، موضحا أنه يعتقد أن شركات مثل تاتاري ستقدم مساهمة كبيرة في التنمية ‏الاقتصادية وإعادة التوظيف في وطنها في هذه الحقبة الجديدة.

وفي السياق، فإن هؤلاء رواد الأعمال، وهم من أصول سورية، ‏ولهم علاقات مع تركيا ومصر، ويتحدثون اللغتين التركية والعربية بطلاقة، لديهم تعاون قوي في مختلف مجالات الاستثمار، ‏وخاصة النقل والتجارة، في إطار التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وتمتلك شركة تاتاري حاليًا مصانع في حلب وسوريا وتركيا ومصر، ومن المتوقع أن تتوسع أنشطتها خلال الفترة المقبلة‎. ‎

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