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بعثة دبلوماسية فرنسية تزور دمشق الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:05 مساءً - تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو، في حديث مع إذاعة "فرانس إنتر" نقلته "فرانس برس".

تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان" على المستوى الإنساني

وقال بارو إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتمّ إرسالهم إلى سوريا سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك"، و"إقامة اتصالات أولية" مع السلطات الجديدة، و"تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان" على المستوى الإنساني 

 

العقوبات المفروضة علي سوريا

كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أعرب، اليوم الأحد، عن أمله في أن تنتهي سريعًا العقوبات المفروضة على سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا ضرورة الحشد لإعادة إعمار البلد.

 

وقال بيدرسون بعد وصوله إلى العاصمة دمشق إن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة، وأكد أن الأمم المتحدة "على اتصال مع أطياف الشعب السوري".

وشدد بيدرسون على أن سوريا بحاجة إلى مساعدات "إنسانية فورية إضافية".

وأضاف: "نعلم جميعا أن سوريا مرّت بأزمة إنسانية ضخمة. يتعيّن علينا ضمان حصول سوريا على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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