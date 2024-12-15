إسرائيل توافق على خطة لتوسيع المستوطنات بالجولان المحتلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة قائلة إنها تصرفت في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان.

وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان أن تقوية الجولان هو تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت، مضيفا: "سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها".

مغامرات عسكرية غير محسوبة

من جهته، أكد قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، أمس السبت، أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، بعيدًا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي، وفق قوله.

وأضاف الجولاني في أول تصريح له حول توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية، أن "حجج إسرائيل لدخول سوريا باتت واهية"، مشيرا إلى أن قواته "ليست في صدد خوض صراع مع تل أبيب".



وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هيرتسي هاليفي، أمس السبت، إن بلاده لا تتدخل فيما يحدث في سوريا، نافيا وجود أي خطط لذلك.

وخلال جولة مع جنرالات الجيش، أضاف هاليفي: "نحن هنا منذ ما يقرب من أسبوع، والسبب الرئيس هو أمن إسرائيل. نحن هنا لتوفير الحماية على طول الحدود في مرتفعات الجولان، وشمال مرتفعات الجولان، وجبل الشيخ".

وتابع: "كانت هنا دولة، وهي دولة معادية، لكن انهار جيشها، ونخشى أن تأتي عناصر إرهابية إلى هنا، وقد تقدمنا حتى لا تستقر هذه العناصر بالقرب من حدودنا"، وفق قوله.

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