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وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الأسد - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الأسد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، اليوم الأحد:" الأسد تلقى اتصالًا خارجيًّا طلب منه مغادرة دمشق".

وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الأسد 

وأضاف هاكان فيدان:"  لن نحل بدل إيران في سوريا وجاهزون للتوسط بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا".

وتابع:"  أي سلطة تمثل شعبها لا تشكل تهديدًا لإسرائيل وننسق مع السعودية على أعلى المستويات بشأن سوريا"، مشيرًا إلى أنه  لا يعتقد أن سوريا ستكون ساحة تجاذبات مع إدراك طهران للوضع الجديد.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي،: إن القوى الأجنبية في سوريا تسعى لتقسيمها وكل منها يسعى لاحتلال أجزاء من أراضيها.

مخطط تقسيم سوريا 

وزعم حسين سلامي: "وجودنا في سوريا لحفظ عزة شعبها، وليس لمنافعنا أو ضم أراضيها إلينا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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