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دولة الاحتلال تقرر إغلاق سفارتها داخل دولة أوروبية لهذا السبب - أخبار كلمتك

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دولة الاحتلال تقرر إغلاق سفارتها داخل دولة أوروبية لهذا السبب - أخبار كلمتك

دولة الاحتلال تقرر إغلاق سفارتها داخل دولة أوروبية لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، إغلاق سفارتها في أيرلندا بسبب "سياسات أيرلندا المعادية لإسرائيل"، وذلك على حد وصفها.

اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين

وفي مايو الماضي، استدعت الخارجية الإسرائيلية سفيريها في النرويج وإيرلندا على خلفية الاعتراف بفلسطين.

وأثار اعتراف، إسبانيا والنرويج وأيرلندا، بدولة فلسطين ردود أفعال عالمية واسعة، حيث وصف الداعمين لفلسطين بأن اعتراف دول أوروبا بالدولة الفلسطينية حدث تاريخي، كان ينتظره الداعمين للقضية الفلسطينية منذ عام 1948.

جاء اعتراف الدول الأوروبية الثلاث "إسبانيا والنرويج وأيرلندا"، وسط تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي، واعتراضه الشديد، وخاصة أن الاعتراف بمثابة إشارة لعدد من الدولة الأوروبية، التي تخطط لهذه الخطوة، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

 

أبو الغيط يرحب بقرار الاعتراف بدولة فلسطين

من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، آنذاك بقرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية .

وأكد أبو الغيط أن قرار والنرويج وإيرلندا وإسبانيا خطوة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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