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مصرع 11 شخصا في جزيرة مايوت الفرنسية بسبب إعصار (فيديو) - أخبار كلمتك

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مصرع 11 شخصا في جزيرة مايوت الفرنسية بسبب إعصار (فيديو) - أخبار كلمتك

مصرع 11 شخصا في جزيرة مايوت الفرنسية بسبب إعصار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان اليوم الأحد، عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا في جزيرة مايوت الفرنسية، بسبب الظروف الجوية السيئة التي تسبب بها إعصار تشيدو الذي ضرب المنطقة الواقعة في المحيط الهندي.

مصرع 11 شخصا في إعصار بفرنسا 

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيانها: "إن هناك صعوبة في الحصول على إحصاء دقيق للقتلى والجرحى، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب سوء الأحوال الجوية".

— Nahel Belgherze (@WxNB_) https://twitter.com/WxNB_/status/1867886334003781923?ref_src=twsrc%5Etfw

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، في بيان اليوم الأحد، إلى تمزق أسطح المنازل في الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بحوالي 300 ألف نسمة، والواقعة على بعد نحو 800 كيلومتر قبالة سواحل موزمبيق.

إعصار تشيدو يجتاح فرنسا 

ووصف المسؤولون العاصفة بأنها الأقوى منذ قرن، حيث تعد أسوأ إعصار يضرب الجزيرة، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني وتدهور البنية التحتية في المنطقة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو: إن السلطات الفرنسية ستدرس توفير حلول إسكان مؤقتة للمتضررين، إلى جانب إرسال تعزيزات من الدرك العسكري، مع ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية في الوقت الراهن.

وأرسلت طائرة محملة بالإمدادات الإنسانية إلى الجزر من قبل الجيش الفرنسي، الذي تم تعبئته لمساعدة السكان المتضررين.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن متابعة الوضع في الجزيرة عن كثب، في حين قال محافظ مايوت، فرانسوا كزافييه بيوفيل، إن الجزيرة تعرضت لأعنف إعصار منذ عام 1934، مؤكدا أن العديد من السكان فقدوا كل شيء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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