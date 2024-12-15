وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات - أخبار كلمتك

عاجل :جرحى إثر حادث مروري مروع في أبين (صور مؤلمة) - أخبار كلمتك

عاجل :جرحى إثر حادث مروري مروع في أبين (صور مؤلمة) - أخبار كلمتك

اول تعليق لرئيس الفيفا على فوز العيسي برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اول تعليق لرئيس الفيفا على فوز العيسي برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يقفز 9 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يقفز 9 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إعلام عبري: نشر حواجز واستدعاء قوات التدخل السريع بسبب إنذار أمني بالقدس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلام عبري: نشر حواجز واستدعاء قوات التدخل السريع بسبب إنذار أمني بالقدس - أخبار كلمتك

إعلام عبري: نشر حواجز واستدعاء قوات التدخل السريع بسبب إنذار أمني بالقدس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بانطلاق إنذارات أمنية بمنطقة القدس المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: إن سلطات الاحتلال نشرت حواجز بالمدينة، واستدعت قوات التدخل السريع.

إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في القدس

ويوم الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في مستوطنة بيتار عيليت جنوبي القدس.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "هجومًا وقع بالقرب من بيتار عيليت، حيث تشير التقارير الأولية إلى إطلاق نار على حافلة كانت متجهة إلى القدس، واستمرت في القيادة حتى حاجز الأنفاق".

وأشارت القناة إلى "تعطيل حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين".

وأضافت آنذاك: "من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو عملية منفردة أو من جانب خلية".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الجيش يطوّق منزلا في بيت لحم للاشتباه باحتماء منفذ عملية إطلاق النار فيه.

من جهتها، قالت نجمة داوود الحمراء في بيان: "هناك 4 مصابين في مكان الحادث، بينهم حالة خطيرة"، مضيفةً أن "الشرطة تجري عملية مطاردة للمشتبه فيه".

 

عملية إطلاق النار على حافلة على شارع رقم 60 بالقرب من بيت جالا

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء في تحديث حول عملية إطلاق النار على حافلة على شارع رقم 60 بالقرب من بيت جالا: «إن المسعف في نجمة داود الحمراء إلهي سوفير وكبير الأطباء في نجمة داود الحمراء ياكوف غرينوالد ذكروا أنهم وصلوا سريعا إلى مكان الحادث».

وبحسب المتحدث باسم نجمة داوود أصيبت امرأة (40 عامًا) برصاصة في أطرافها، وكانت بكامل وعيها ووصفت حالتها بالمتوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى شعاري تسيديك، وتم إخلاء مكان الحادث ويتم تقديم العلاج الطبي لعدد من الإصابات الخفيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أبو الغيط يفتتح المؤتمر العربي السادس عشر للطاقة الذرية بالأردن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق