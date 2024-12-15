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وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدي تخوفه من قادة سوريا الجدد - أخبار كلمتك

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وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدي تخوفه من قادة سوريا الجدد - أخبار كلمتك

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدي تخوفه من قادة سوريا الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد: "يجب على إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بقوتها الذاتية ضد كل تهديد".

جيش الاحتلال يبدي مخاوفه من القادة السوريين الجدد 

وأضاف يسرائيل كاتس، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "إن الأخطار المحدقة بإسرائيل لم تنته وتطورات سوريا تزيد شدة التهديد رغم المظهر المعتدل لقادة المتمردين ويجب زيادة ميزانيات الدفاع الإسرائيلية في وجه التهديدات المتزايدة".

وفي وقت سابق، زعم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هيرتسي هاليفي، أمس السبت، إن بلاده لا تتدخل فيما يحدث في سوريا، نافيا وجود أي خطط لذلك.

الاحتلال ينفي تدخله في سوريا

وخلال جولة مع جنرالات الجيش، أضاف هاليفي: "نحن هنا منذ ما يقرب من أسبوع، والسبب الرئيس هو أمن إسرائيل. نحن هنا لتوفير الحماية على طول الحدود في مرتفعات الجولان، وشمال مرتفعات الجولان، وجبل الشيخ".

وتابع: "كانت هنا دولة، وهي دولة معادية، لكن انهار جيشها، ونخشى أن تأتي عناصر إرهابية إلى هنا، وقد تقدمنا حتى لا تستقر هذه العناصر بالقرب من حدودنا"، وفق قوله.

ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر.وأدانت الأمم المتحدة هذا الانتهاك لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الذي يعود إلى عام 1974.

ومنذ سقوط الأسد، كثفت اسرائيل ضربها في سوريا، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من البلاد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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