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إسرائيل تقدم استئنافًا بالجنائية الدولية ضد مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

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إسرائيل تقدم استئنافًا بالجنائية الدولية ضد مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

إسرائيل تقدم استئنافًا بالجنائية الدولية ضد مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن تل أبيب قدمت استئنافا ضد مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوأف جالانت.

إسرائيل تقدم استئنافا بالجنائية الدولية ضد مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت 

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وطالبت كل الدول الموقعة على اتفاقية روما بالالتزام بالقانون.

ومن جانبها، قالت المحكمة الجنائية الدولية: إن الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت.

الجنائية الدولية تتعرض لضغوط بعد حكمها على نتنياهو وجالانت

وأشارت المحكمة إلى "حالة واحدة" تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وجالانت.

وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".

وجاء هذا ردًّا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وجالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.

وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية".

وشدد على أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وجالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".

مثول نتنياهو وجالانت أمام الجنائية الدولية

وتابع المتحدث باسم المحكمة أن "المتوقع من نتنياهو وجالانت المثول أمام المحكمة".

وقال العبد الله: إن "الاتهامات ضد نتنياهو وجالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججًا مقنعة جدًّا"، لتبرير  الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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