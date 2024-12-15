مشاهير العرب - جميلة عوض ترد على شائعة حملها: «احترام الخصوصية واجب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - جميلة عوض ترد على شائعة حملها: «احترام الخصوصية واجب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - موعد ومكان جنازة الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - موعد ومكان جنازة الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

شفوي وتحريري.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

شفوي وتحريري.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام - أخبار كلمتك

وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام - أخبار كلمتك

«التضامن» تعلن موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«التضامن» تعلن موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي - أخبار كلمتك

النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي - أخبار كلمتك

مصرع 11 شخصا في جزيرة مايوت الفرنسية بسبب إعصار (فيديو) - أخبار كلمتك

مصرع 11 شخصا في جزيرة مايوت الفرنسية بسبب إعصار (فيديو) - أخبار كلمتك

إعلام عبري: نشر حواجز واستدعاء قوات التدخل السريع بسبب إنذار أمني بالقدس - أخبار كلمتك

إعلام عبري: نشر حواجز واستدعاء قوات التدخل السريع بسبب إنذار أمني بالقدس - أخبار كلمتك

حكاية رفض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي فيلم "الطريق إلى إيلات" - أخبار كلمتك

حكاية رفض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي فيلم "الطريق إلى إيلات" - أخبار كلمتك

رحل منذ قليل..الحالة الطبية لنبيل الحلفاوي قبل نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

رحل منذ قليل..الحالة الطبية لنبيل الحلفاوي قبل نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

150 ألف شهيد ومصاب.. أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
150 ألف شهيد ومصاب.. أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

150 ألف شهيد ومصاب.. أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و135 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44,976 شهيدا و106,759 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

4 آلاف شهيد ومفقود شمال غزة خلال 70 يومًا

وذكرت تقارير إعلامية الخميس الماضي، أن أكثر من 4000 شخص استشهدوا أو فقدوا منذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يومًا، في ظل تواصل الحصار ومنع دخول المساعدات.

وفي السياق ذاته، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًّا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفًا و100 شخص.

وفي وقت سابق قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أبو الغيط يفتتح المؤتمر العربي السادس عشر للطاقة الذرية بالأردن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق