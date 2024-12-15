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المبعوث الأممي إلى سوريا يصل إلى دمشق في أول زيارة له بعد سقوط الأسد - أخبار كلمتك

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المبعوث الأممي إلى سوريا يصل إلى دمشق في أول زيارة له بعد سقوط الأسد - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي إلى سوريا يصل إلى دمشق في أول زيارة له بعد سقوط الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - وصل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأحد، إلى العاصمة دمشق في أول زيارة له بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

بيدرسن يصل إلى دمشق بأول زيارة له بعد سقوط الأسد

ولدى وصوله، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها.

وأعرب بيدرسن على أمله في رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا. وكان بيدرسن شدد يوم السبت، على أهمية انطلاق مسار سياسي جامع في سوريا، داعيا إلى الحفاظ على المؤسسات في البلاد.

دخول سوريا في مسار سياسي لمنع انيهار المؤسسسات 

وقال بيدرسن إنه من المهم عدم انهيار مؤسسات الدولة في سوريا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن.. كما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا على أهمية أن نرى مسارا سياسيا حقيقيا يجمع بين كل الأطياف في سوريا.

وأضاف بيدرسن في بيان إننا "نتطلع اليوم بأمل حذر إلى فتح فصل جديد - فصل السلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين."

وأضاف أن سوريا تشهد "لحظة فاصلة" في تاريخها، محذرا من أنه لا تزال هناك تحديات هائلة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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