عاجل :إنقلاب شاحنة بتعز (صور) - أخبار كلمتك

عاجل :إنقلاب شاحنة بتعز (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أصابته بـ شلل في المعدة.. إدوارد يكشف تفاصيل تجربته مع حقن التخسيس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أصابته بـ شلل في المعدة.. إدوارد يكشف تفاصيل تجربته مع حقن التخسيس - أخبار كلمتك

بسبب الفرص الضائعة والبعد عن الأضواء، فنانون يلجأون إلى التيك توك - أخبار كلمتك

بسبب الفرص الضائعة والبعد عن الأضواء، فنانون يلجأون إلى التيك توك - أخبار كلمتك

وزير التموين: قطاع الذهب والمجوهرات أحد الركائز الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة (صور) - أخبار كلمتك

وزير التموين: قطاع الذهب والمجوهرات أحد الركائز الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة (صور) - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس الفلسطيني: الأقصى يحمل آمالنا وسنصلي فيه قريبًا - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس الفلسطيني: الأقصى يحمل آمالنا وسنصلي فيه قريبًا - أخبار كلمتك

أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي: فلسطين تعاني من عدو صهيوني متطرف فكريًّا - أخبار كلمتك

أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي: فلسطين تعاني من عدو صهيوني متطرف فكريًّا - أخبار كلمتك

معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة ساكسوني لدعم مشاريع التخرج - أخبار كلمتك

معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة ساكسوني لدعم مشاريع التخرج - أخبار كلمتك

سي إن إن: إسرائيل تتهم عددًا غير مسبوقًا من مواطنيها بالتجسس لصالح إيران - أخبار كلمتك

سي إن إن: إسرائيل تتهم عددًا غير مسبوقًا من مواطنيها بالتجسس لصالح إيران - أخبار كلمتك

«النواب» يوافق على إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

«النواب» يوافق على إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات - أخبار كلمتك

الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

39 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
39 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

39 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - أفادت مصادر طبية بغزة، اليوم الأحد، باستشهاد 39 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم 35 منهم شمالي غزة.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد وإصابة أكثر من 15 فلسطينيًّا، إثر اقتحام قوات الاحتلال مدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44930 شهيدًا و106624 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

14 آلاف شهيد ومفقود شمال غزة خلال 70 يومًا

وذكرت تقارير إعلامية الخميس الماضي، أن أكثر من 4000 شخص استشهدوا أو فقدوا منذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يومًا، في ظل تواصل الحصار ومنع دخول المساعدات.

وفي السياق ذاته أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًّا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفًا و100 شخص.

وفي وقت سابق قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة. 

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

معدات عسكرية وجنود، طائرة شحن أمريكية "غامضة" في مطار الحسكة قبل ساعات من سقوط الأسد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق