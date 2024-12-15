المرصد السوري: داعش قتل 52 عسكريًّا و18 مدنيًّا في 6 هجمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد: إن تنظيم "داعش" الإرهابي قتل 70 شخصا معظمهم من عناصر قوات النظام السابق في ست هجمات شنها في البادية السورية.

وأضاف المرصد السوري في بيان اليوم الأحد: "يستغل تنظيم داعش الفراغ الأمني والتوترات التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة وتغير خارطة السيطرة، وترك قوات النظام السابق والميلشيات مواقعها في البادية السورية".

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع التركي، اليوم السبت، إن أنقرة مستعدة لتقديم تدريب عسكري لسوريا إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك، لافتا إلي أن بلاده مستعدة لتقديم تدريب عسكري لدمشق إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أضاف وزير الدفاع التركي يشار جولر: "لا توجد أي مؤشرات على عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا.. ولا نرى أي مؤشرات على انسحاب روسي كامل من سوريا".

تركيا تستأنف عمل سفارتها لدى دمشق

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن استئناف السفارة التركية لدى سوريا عملها أمس السبت.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".

وفي وقت سابق من الجمعة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "سيتم تنظيف ‎سوريا من الإرهابيين وسيكون هذا ردنا على من كان يسأل لماذا نحن موجودون في ‎سوريا"، وذلك على حد قوله.

وفد تركي رفيع المستوى يزور سوريا

والخميس الماضي، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلًا عن وزارة الإعلام السورية، بأن وفدًا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري يزور دمشق ويعتزم لقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ «أبو محمد الجولاني.

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