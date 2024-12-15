أبو الغيط يفتتح المؤتمر العربي السادس عشر للطاقة الذرية بالأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - افتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد أعمال المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذي يعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ فى البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بتنظيم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وبحضور وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة.

تبادل الخبرات والمعارف

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يعتبر بمثابة منصة هامة تجمع الباحثين والعلماء العرب لاستعراض نتائج أبحاثهم العلمية والتطبيقية وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم، وبما يساعد فى تعزيز التعاون العربي - العربي فى مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.

أوضح الأمين العام خلال الجلسة الافتتاحية أهمية المؤتمر والموضوعات والأوراق العلمية التى سيتم تناولها ومناقشة أبعادها خلال جلساته.

الدور المميز والمحوري للهيئة العربية للطاقة الذرية

كما أكد على أهمية الدور المميز والمحوري للهيئة العربية للطاقة الذرية فى توحيد جهود الدول العربية والتنسيق بين أنشطتها فى مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وسعي الهيئة المستمر لتعزيز وتطوير التعاون العربي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة فى هذا المجال الهام والدقيق.

الإمكانات والطاقات غير المستغلة فى العديد من الدول العربية

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أحمد ابو الغيط أكد على أهمية انتهاج فلسفة جديدة تتسم بالتطور والحداثة، والسعي إلى الاستفادة من الإمكانات والطاقات الغير مستغلة فى العديد من الدول العربية بهدف اللحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. مضيفا ان الامين العام وأوضح أهمية دور التطبيقات السلمية للطاقة الذرية فى مواجهة العديد من التحديات التي تعطل الجهود الرامية إلى الوصول لتحقيق التنمية المستدامة.

ونقل المتحدث عن الأمين العام، تجديد التأكيد على الحق الأصيل لكافة الدول الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، ورفض اية محاولات للتضييق على هذا الحق او فرض اية قيود او شروط عليه تحت اي مبرر.



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