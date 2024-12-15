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استئناف العمل في موانئ سوريا غدًا - أخبار كلمتك

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استئناف العمل في موانئ سوريا غدًا - أخبار كلمتك

استئناف العمل في موانئ سوريا غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - ذكر تلفزيون سوريا، اليوم الأحد، أن ميناء طرطوس السوري سيستأنف عمله غدًا الاثنين. كما أكد مدير ميناء اللاذقية قوله: إن الميناء سيستأنف أيضًا عمله ونشاطه غدًا.

وبالأمس السبت أعلن مدير مطار دمشق، أنيس فلوح، عن  استئناف العمل في المطار يوم الأربعاء المقبل.

وفي السياق ذاته قال أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة،:" أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا".

أحمد الشرع يكشف عن خططه لتطوير دمشق 

وأضاف أحمد الشرع:" لدينا خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام، ودمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب".

وتابع:" ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني، وأعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري".

واستطرد:" بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد، ونتواصل مع سفارات غربية، ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".

العلاقات بين روسيا والقيادة السورية الجديدة 

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة "بلومبرج" أن روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقًا لمصادر مطلعة في موسكو وأوروبا والشرق الأوسط، تجري محادثات لضمان بقاء القوات الروسية في القاعدتين، فيما تعتبر موسكو هذا الوجود جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتها الإقليمية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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