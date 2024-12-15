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وزير الدفاع التركي: أنقرة تعتزم إعادة تقييم وجودها العسكري في سوريا - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع التركي: أنقرة تعتزم إعادة تقييم وجودها العسكري في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الدفاع التركي: أنقرة تعتزم إعادة تقييم وجودها العسكري في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - قال وزير الدفاع التركي، يشار جولر، اليوم الأحد:" إن أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا عندما تقتضي الظروف".

وأضاف وزير الدفاع التركي:"  مستعدون لتقديم تدريب عسكري لسوريا إذا طلبت ذلك ولا نرى أي مؤشرات على انسحاب روسي كامل من سوريا ولا مؤشرات على عودة ظهور داعش في سوريا".

وفي وقت سابق أعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة،  أحمد الشرع، أن السلطات السورية الجديدة تسعى إلى إبرام اتفاقيات دفاع مشترك مع عدد من الدول.

 إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول
 

وقال الشرع: "نسعى جاهدين لإبرام اتفاقيات في مجال الدفاع المشترك، وبناء علاقات عسكرية استراتيجية مع عدد من الدول"، كما نقلت قناة "العربي" القطرية.

ولم يحدد  القائد العام للإدارة السورية الجديدة الدول التي يتحدث عنها، وأكد أن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستقوم بحل الفصائل المسلحة، ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

وأكد أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة،:" أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا".

أحمد الشرع يكشف عن خططه لتطوير دمشق 

وأضاف أحمد الشرع:" لدينا خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام، ودمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب".

وتابع:" ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني، وأعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري".

واستطرد:" بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد، ونتواصل مع سفارات غربية، ونجري نقاشًا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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