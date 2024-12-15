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صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات حول اليوم التالي للحرب بغزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر قولها: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات حول مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.

نتنياهو يناقش يوم ما بعد الحرب 

ويأتي ذلك وسط حديث متزايد عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل لصفقة تبادل للأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم حدوث تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول بالحكومة الإسرائيلية قوله: إن نهاية الحرب على غزة تقترب لكن ليس قبل تسلم ترامب منصبه، مشيرًا إلى تقدم في صفقة تبادل الأسرى.

مصير صفقة الأسرى في غزة 

من جهته، نقل موقع "واينت" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله الليلة الماضية: إن هناك "تقدمًا كبيرًا" في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والتي يتم حاليا إبقاء نقاطها الرئيسية تحت المراقبة رغبة في منع التدخلات السياسية التي من شأنها إحباطها.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن "رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودًا من قبل، ومن المقدر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، وربما أسابيع قليلة.

وزعم المسؤول أن سبب تغير موقف حماس هو "الضربات التي تلقتها" ودخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خلال شهر تقريبًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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