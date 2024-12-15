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مسؤولون يرجحون إبقاء ترامب على الوجود العسكري الأمريكي بسوريا - أخبار كلمتك

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مسؤولون يرجحون إبقاء ترامب على الوجود العسكري الأمريكي بسوريا - أخبار كلمتك

مسؤولون يرجحون إبقاء ترامب على الوجود العسكري الأمريكي بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - نقلت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من غير المرجح أن يتخلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن المواقع العسكرية الأمريكية في سوريا.

موقف ترامب من التواجد العسكري في سوريا 

وأضاف المسؤولون: "إن تهديد عودة تنظيم الدولة سيكون كبيرا لدرجة لا يمكن لترامب معها المخاطرة بالتخلي عن القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا".

وفي السياق ذاته، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، هبطت في قاعدة "التحالف الدولي" بمطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق المروحيات الأمريكية فوق سماء المنطقة.

دور أمريكا في إسقاط نظام الأسد

وقال المرصد إن طائرة الشحن الأمريكية هبطت في مطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، يوم 7 ديسمبر الجاري، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة إلى جنود أمريكيين.

 ويثير موعد هبوط الطائرة تساؤلات عن طبيعة مهمتها، قبل ساعات من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري.

واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تعبر عن تعزيز التحالف الدولي قواعده شمال شرقي سوريا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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