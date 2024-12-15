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مؤسسة النفط الليبية تعلن القوة القاهرة بسبب الاشتباكات المسلحة في محيط مصفاة الزاوية - أخبار كلمتك

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مؤسسة النفط الليبية تعلن القوة القاهرة بسبب الاشتباكات المسلحة في محيط مصفاة الزاوية - أخبار كلمتك

مؤسسة النفط الليبية تعلن القوة القاهرة بسبب الاشتباكات المسلحة في محيط مصفاة الزاوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد، أن اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط مصفاة الزاوية ومؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة.

اشتباكات حول مصفاة الزاوية

وفي السياق وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية لتكرير النفط بسبب اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيط المصفاة.

وقال بيان للمؤسسة إنها "تعلن حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة

وأشار البيان إلى تمكن عناصر الأمن والسلامة من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها "رغم استمرار الاشتباكات.. الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها".

ودعا البيان المؤسسات والجهات المختصة إلى "تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه".

وطالب مجلس إدارة المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير.. لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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