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ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة - أخبار كلمتك

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ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة - أخبار كلمتك

ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه اختار ريتشارد جرينيل، رئيس مخابراته السابق، مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة.

وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلا إن غرينيل "سيعمل في بعض أكثر المناطق سخونة في العالم بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية".

ويعد جرينيل من أبرز داعمي ترامب طوال فترة رئاسته الأولى، إذ أظهر دعما قويا لسياساته في مواجهة التحديات الدولية.

وشغل جرينيل سابقا عدة مناصب خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، مثل السفير الأمريكي في ألمانيا 2018-2020، والمبعوث الرئاسي الخاص لمفاوضات السلام بين صربيا وكوسوفو، والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية خلال فترة 2017-2021.

وخلال حملة ترامب الانتخابية، كان جرينيل من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية أو المبعوث الخاص لحرب أوكرانيا، لكن المنصبين تم منحهما للسيناتور ماركو روبيو، والجنرال العسكري السابق كيث كيليوج.

وشارك جرينيل في 2020 جهود فريق حملة ترامب للطعن في الانتخابات الرئاسية في نيفادا.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليمين الدستورية في 20 يناير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة - أخبار كلمتك

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